日本灾区陆前高田市巨型防潮堤基本建成 在东日本大地震中遭遇海啸重创的岩手县陆前高田市，巨型防潮堤在高田海岸基本建成。摄于1月27日。（共同社）

【共同社1月30日电】在东日本大地震中遭遇海啸袭击岩手县陆前高田市，面向广田湾的高田地区海岸建设的防潮堤已基本完成，高12.5米，全长约2公里的巨型建筑岿然屹立。其规模在地震后该县内建设的防潮堤中屈指可数，据称可抵御数十年乃至百数十年一遇的11.5米级海啸。工程费用约300亿日元（约合人民币18亿元）。

地震前当地曾有高5.5米，全长约2公里的防潮堤，但在海啸中完全被毁，市政府办公楼等中心街区也变为一片废墟。防潮堤周围现正在开展重建施工，大型卡车往来不断。曾在海啸中幸存的“奇迹一棵松”也在附近。

新建防潮堤的横截面为梯形，于2012年开工，截至去年12月，除闸门外基本完工。全部工程预定在约三年后的2020年3月底前完成。距离防潮堤最远100米的海岸一侧，已建成高约3米的防潮堤，双重构造可降低海啸的危害。

该市个体户村上大介（40岁）在海啸中失去了自家店铺。他在肯定防潮堤必要性的同时也表示：“这只不过是为避难争取时间。重要的是完善通往高处的避难道路以及传承震灾体验。”

两道防潮堤之间的地区在地震前是以白沙松林闻名的名胜地“高田松原”。岩手县还计划全面启动沙滩松林重建工程，负责人表示“希望能恢复过去的热闹景象”。（完）