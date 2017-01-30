Close

共同网

2017年01月30日 18時03分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本灾区陆前高田市巨型防潮堤基本建成

2017年01月30日

日本灾区陆前高田市巨型防潮堤基本建成

日本灾区陆前高田市巨型防潮堤基本建成

在东日本大地震中遭遇海啸重创的岩手县陆前高田市，巨型防潮堤在高田海岸基本建成。摄于1月27日。（共同社）

　　【共同社1月30日电】在东日本大地震中遭遇海啸袭击岩手县陆前高田市，面向广田湾的高田地区海岸建设的防潮堤已基本完成，高12.5米，全长约2公里的巨型建筑岿然屹立。其规模在地震后该县内建设的防潮堤中屈指可数，据称可抵御数十年乃至百数十年一遇的11.5米级海啸。工程费用约300亿日元（约合人民币18亿元）。

　　地震前当地曾有高5.5米，全长约2公里的防潮堤，但在海啸中完全被毁，市政府办公楼等中心街区也变为一片废墟。防潮堤周围现正在开展重建施工，大型卡车往来不断。曾在海啸中幸存的“奇迹一棵松”也在附近。

　　新建防潮堤的横截面为梯形，于2012年开工，截至去年12月，除闸门外基本完工。全部工程预定在约三年后的2020年3月底前完成。距离防潮堤最远100米的海岸一侧，已建成高约3米的防潮堤，双重构造可降低海啸的危害。

　　该市个体户村上大介（40岁）在海啸中失去了自家店铺。他在肯定防潮堤必要性的同时也表示：“这只不过是为避难争取时间。重要的是完善通往高处的避难道路以及传承震灾体验。”

　　两道防潮堤之间的地区在地震前是以白沙松林闻名的名胜地“高田松原”。岩手县还计划全面启动沙滩松林重建工程，负责人表示“希望能恢复过去的热闹景象”。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月25日解读：美新政府启动对日战略 防长来访意在试探日本
  2. 2017年01月23日详讯：天皇退位专家会议公布论点整理
  3. 2017年01月24日快讯：APA集团考虑撤下亚运村酒店否认南京大屠杀书籍
  4. 2017年01月23日话题：日本各地完善海啸避难塔 利用方式普及成课题
  5. 2017年01月25日日本兼六园春节期间中华圈游客有望大增

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网