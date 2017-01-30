神奈川和大阪拟3月开始外国人家政服务

【共同社1月30日电】30日获悉，日本神奈川县和大阪市最快将从3月开始外国人做饭、打扫卫生等的家政服务。政府将上述两个地区指定为允许外国人从事家政服务的国家战略特区，这将成为利用特区解禁特定职业的首例。大型人才服务公司保圣那（PASONA）等4家企业雇用的总计约50名菲律宾人计划最快2月陆续来日接受培训，政府还考虑将该业务扩展到全国范围。特区在农业领域也将扩大接纳外国人。

除了驻日外国外交官的家庭等之外，日本此前原则上禁止外国人从事家政服务工作。安倍政府为减少女性的家务负担、促进女性的活跃，于2015年修改《国家战略特区法》解禁了外国人的家政服务。目的还在于缓解该领域劳动力不足的问题。

工作内容限于做饭、洗衣、打扫、购物、照顾孩子的日常生活等，不得进行营业活动及护理保险适用对象的身体护理。允许来日的条件是年龄在18岁以上，有一年以上实际工作经验并具备所需的基本日语理解能力。还要求200小时以上的培训时间，在日期间总计不得超过3年。

根据各公司的计划，业界巨头得斯清（DUSKIN）将在神奈川与大阪各安排4人，保圣那在神奈川安排25人工作。家政服务公司BEARS共计8人，教育和护理公司Poppins将安排5人在神奈川工作。据悉除率先开展该业务的4家企业外，护理界巨头日医学馆也在申请共计30人从事家政服务，希望在夏天前开始该业务。

现有家政服务行业的日本员工大多为临时工，公司必须直接雇用全职外国人员工。因禁止像海外那样住在雇主家里，公司还必须保证住处以及与日本人相同或更高的工资。

为检验相关公司是否适当地开展业务，除了需定期向地方政府与国家驻外机构组成的协商会汇报情况外，还要每年接受一次监查。被指定为特区的东京都也开始征集用人公司。BEARS申请10至15人，Poppins为12人。（完）