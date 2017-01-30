札幌亚冬会组委会在开幕前加紧最后宣传

【共同社1月30日电】亚洲冬季运动会将于2月19日在以札幌市为主的北海道开幕。这对于力争申办2026年冬季奥运会和残奥会的该市而言可谓是试金石，然而比赛门票的销售却势头不佳。可能是受到知名度高的选手较少等的影响，大会组委会再次大力开展宣传。因放置否认南京大屠杀书籍的APA酒店将作为亚运村，组委会也忙于应对此事。

亚冬会将持续至2月26日。据组委会称，包括朝鲜在内，预计将有来自31个国家和地区的约2300名选手及高层人士参会。组委会计入了超过2亿日元（约合人民币1200万元）的宣传费。在札幌市中心宣传海报以及小旗的设置场所将依次扩大，为提高知名度在最后阶段加紧努力。

门票销售方面，开幕式及闭幕式的部分门票接近售罄，但另一方面，花样滑冰、短道速滑、冬季两项、冰球则势头不佳，同时还有售出不满25%的项目。

有关日本人选手，花样滑冰项目中，宇野昌磨及宫原知子决定参赛，但羽生结弦不参加。男子北欧跳台滑雪项目中，葛西纪明等主力将参加日程重合的世界锦标赛。高梨沙罗等活跃的女子跳台滑雪本次则不进行。

组委会称“花样滑冰出场选手去年年底才决定，设想出场选手的事前宣传很难进行”。

APA酒店房间放置上述书籍引起中韩抗议的问题也在意料之外。赛事主办方亚奥理事会（OCA）向组委会要求不让中国代表团选手入住APA酒店。组委会相关人士称“和政治及思想的问题连系上了”，担心可能使大会即将开始前这一重要时期的努力付诸东流。（完）