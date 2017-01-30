详讯：丰田集团2016年全球销量未能维持首位

【共同社1月30日电】丰田汽车公司30日发布消息称，2016年集团全球销量比上年增加0.2%，为1017.5万辆。由于举足轻重的美国市场销售不济，5年来首次失去全球冠军宝座，将首位让给了德国大众汽车。丰田至此连续3年超过1000万辆，2017年预计也将微增，但美国的“特朗普风险”成为新的不安因素。

美国总统特朗普以汽车领域为例，将日美的贸易不均衡视为问题。丰田社长丰田章男2月3日将与日本首相安倍晋三会谈，可能就如何应对进行协商。

丰田集团全球销量中也包括大发工业和日野汽车。但看丰田汽车，约占销量四成的美国市场下滑2.0%，为245万辆，陷于苦战。从日本出口至美国的汽车减少5.8%，约为66万辆。另一方面，在作为世界最大市场的中国销售增长8.2%，超过120万辆，创历史新高。

2017年集团全球销量预计将增至1020万辆左右。然而特朗普提出的保护主义政策的风险尚未被考虑进去，前景越发不明朗。

大众2016年的全球销量中，中国市场增加12.2%，扩大至400万辆规模，推升整体增长3.8%，达到1031.2万辆。2015年位列第三的美国通用汽车计划今年2月发布销量数据，但预计不会达到1000万辆，大众首次夺冠已基本确定。（完）