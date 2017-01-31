日美防长会谈拟重申加强导弹防御体系

【共同社1月30日电】相关人士30日透露，日美两国政府拟在定于2月4日举行的日本防卫相稻田朋美和美国国防部长马蒂斯的首次会谈中，以朝鲜的核及导弹开发带来的威胁已进入新阶段为由，重申加强日美弹道导弹防御体系。双方预计还将共同对在南海推进军事基地化的中国表示关切，并同意合作应对。

鉴于马蒂斯选择韩国与日本进行首次外访，日本政府欲加强日美韩在安保领域的合作。日本拟支持韩国部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德），以制衡欲迫使韩国改变主意的中国。

日美防长会谈将就加强导弹防御能力，围绕日本拟探讨引进萨德和陆基宙斯盾系统一事进行磋商。双方预计还将确认美国依靠“核保护伞”提供的威慑力保障日本安全的“扩大威慑力”的重要性。

双方还将就南海问题为确立“航行自由”和“法治”协商加强合作。

关于防务合作，马蒂斯要求同盟国“承受相应负担”，日本防卫费约为国内生产总值（GDP）的1%，相较北大西洋公约组织（NATO）成员国处于较低水平，或将被要求增加支出。

为此，日本方面拟传达“加强防卫力量，谋求扩大自身可发挥的作用”（日本首相安倍晋三语）的想法以寻求美方理解。（完）