Close

共同网

2017年01月31日 00時23分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日美防长会谈拟重申加强导弹防御体系

2017年01月30日

　　【共同社1月30日电】相关人士30日透露，日美两国政府拟在定于2月4日举行的日本防卫相稻田朋美和美国国防部长马蒂斯的首次会谈中，以朝鲜的核及导弹开发带来的威胁已进入新阶段为由，重申加强日美弹道导弹防御体系。双方预计还将共同对在南海推进军事基地化的中国表示关切，并同意合作应对。

　　鉴于马蒂斯选择韩国与日本进行首次外访，日本政府欲加强日美韩在安保领域的合作。日本拟支持韩国部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德），以制衡欲迫使韩国改变主意的中国。

　　日美防长会谈将就加强导弹防御能力，围绕日本拟探讨引进萨德和陆基宙斯盾系统一事进行磋商。双方预计还将确认美国依靠“核保护伞”提供的威慑力保障日本安全的“扩大威慑力”的重要性。

　　双方还将就南海问题为确立“航行自由”和“法治”协商加强合作。

　　关于防务合作，马蒂斯要求同盟国“承受相应负担”，日本防卫费约为国内生产总值（GDP）的1%，相较北大西洋公约组织（NATO）成员国处于较低水平，或将被要求增加支出。

　　为此，日本方面拟传达“加强防卫力量，谋求扩大自身可发挥的作用”（日本首相安倍晋三语）的想法以寻求美方理解。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月25日解读：美新政府启动对日战略 防长来访意在试探日本
  2. 2017年01月24日快讯：APA集团考虑撤下亚运村酒店否认南京大屠杀书籍
  3. 2017年01月25日日本兼六园春节期间中华圈游客有望大增
  4. 2017年01月24日东京警视厅携手基础设施提供商实施反黑客演练
  5. 2017年01月26日侧记：失窃佛像问题或成新导火索 韩政府将陷入两难

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网