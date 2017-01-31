福岛一核2号机组首次拍到或为熔落核燃料的堆积物 图为在福岛第一核电站2号机组反应堆正下方拍摄到的附着在铁制作业用脚手架上可能是核燃料的堆积物。图片由东京电力公司提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社1月30日电】东京电力公司30日使用摄像头对福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内部进行了调查，首次拍摄到反应堆正下方网状作业用脚手架上黑色的堆积物，并公布了图像。这可能是福岛核事故中的熔落核燃料（燃料碎片），东电正加紧进行分析。尽管核事故发生将满6年，但至今完全不清楚熔落核燃料的实际情况。如果确认为熔落核燃料，东电希望能带动反应堆报废作业中最重要的燃料取出所需的技术开发。

然而公布的图像显示，安全壳内已较原本的样子发生了很大变化，调查结果凸显出发生堆芯熔化的核事故的剧烈程度以及取出熔落核燃料的难度之大。

图像中可以看到在压力容器正下方被称为格栅的铁制作业用脚手架上大面积地粘附着黑色堆积物，部分脚手架扭曲变形或从当初安装的地方消失，可能是在事故中因高温而损坏。

东电福岛总部代表石崎芳行说：“如果拍到的是熔化的核燃料，将是今后反应堆报废作业中的一大步，可能给如何进行燃料取出作业带来重要启发。”

东电计划到2月中旬前向压力容器正下方的空间里投入搭载摄像头的自动行走机器人。计划用机器人调查的拍摄范围比此次更广，期待进一步掌握详细情况。此次调查使用长约10.5米的伸缩式导管，导管前端的摄像头可以通过远程操作转变方向。

根据此前利用可穿透物质的宇宙射线对2号机组进行的调查等，有分析认为大部分熔落核燃料残留在压力容器内，一部分可能穿透压力容器堆积在安全壳底部。事故发生时，2号机组的压力容器中装填了约548根核燃料棒。（完）