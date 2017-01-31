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2017年01月31日 02時16分

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本田通用合作生产燃料电池系统 拟2020年量产

2017年01月31日

　　【共同社1月31日电】日本汽车制造商本田和美国通用汽车（GM）30日宣布，将合作生产氢动力燃料电池车的新一代系统。两家公司将折半出资在美国成立生产子公司。力争2020年左右开始投入量产。计划通过合作减少较高的生产成本这一燃料电池车的难题，在环保车领域的竞争中保持优势。

　　两家公司自2013年起持续推进燃料电池系统的共同开发。计划量产的产品为燃料电池及其周边机器，争取进一步小型化，分别配置到两家公司2020年后生产的燃料电池车上。两家公司分别出资4250万美元（约合人民币2.9亿元）成立的生产子公司设于通用位于美国密歇根州的工厂内。社长与副社长采取两年轮换制，最初由通用派出社长，本田派出副社长。生产子公司预计新增约100名雇员。

　　美国加州规定2018年起汽车制造商必须销售一定比例的“零排放车”等，环保要求将进一步提高。本田预测美国对燃料电池车的需求最大，将系统的生产集中在美国。栃木县高根泽町的工厂今后准备停产。

　　在下一代技术领域，本田正在积极与外部公司展开合作。完全自动驾驶技术方面在探讨与美国IT巨头谷歌进行合作。

　　关于燃料电池车，丰田汽车2014年发售了“MIRAI”。本田虽在去年发售了“CLARITY FUEL CELL”，但价格昂贵，补给燃料氢的加氢站等的基础设施滞后。MIRAI和CLARITY在日本与欧美的销售数量分别停留在2500辆左右和100辆左右。（完）

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