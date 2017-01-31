美防长访问日韩或不会要求负担更多美军经费

【共同社华盛顿1月30日电】美国国防部发言人戴维斯30日就国防部长马蒂斯将访问韩国与日本的首次外访向记者团强调，“主要目的是倾听（日韩两国政府）的担忧事项”，并就美国政府的亚洲政策称“无意做出大的变动”。据多名日美政府消息人士透露，预计本次访问不会直接提出增加负担的要求。

美国总统特朗普在大选中表示将要求日韩等国负担更多的美军驻留经费，但马蒂斯2月2至4日的访问中拟摸清日韩两国政府对特朗普政府的担忧事项，展现重视亚洲盟国的姿态，优先构建关系。

戴维斯称日韩两国“对于亚太地区的和平与稳定而言不可欠缺”，强调两国为该地区“最重要的盟国”。戴维斯还称马蒂斯将确认“继续维持（与日韩两国政府间）牢固的同盟关系”。

马蒂斯2日将在首尔与韩国国防部长韩民求会谈，3日起在东京与日本首相安倍晋三、防卫相稻田朋美分别进行会谈。

有分析认为，为了抗衡坚持核与导弹开发的朝鲜，马蒂斯在韩国将协商在韩部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）。在日本，除了朝鲜的威胁之外，双方还计划对在南海推进军事据点化的中国表示共同关切，并确认将合作应对。（完）