详讯：美国通知11个参加国退出TPP

【共同社华盛顿1月30日电】美国特朗普政府30日向包括日本在内的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）11个参加国发送了退出TPP的通知信函。白宫发言人斯派塞在记者会上宣布了这一消息。由此美国退出TPP的手续已完成，TPP将无法生效。特朗普重视双边贸易谈判，预计将在2月10日的日美首脑会谈上向日本首相安倍晋三提出缔结双边协定。

美国贸易代表办公室（USTR）公布了向负责TPP统筹工作的新西兰发送的信函内容，其中写道“美国通知不参加TPP”，并明确表示“美国不承担2016年2月签署的协定所产生的一切法律义务”。

信函还指出“为加速美国与全球的经济增长，期待进一步的磋商”，显示出缔结双边协定的意愿。由于预定就任美国贸易代表的莱特希泽在议会的人事批准手续延迟，信函以代理代表帕根的名义发出。

日本官房长官菅义伟31日在记者会上称，已收到来自USTR的退出TPP的通知。

TPP旨在确立适用于亚太地区的贸易与投资规则，谈判于2015年10月达成大致协议。包括美国在内的12国2016年2月签署协议文件，确定了内容。

预计在取代TPP的日美双边协定中，特朗普批评称“不公平”的日本汽车市场等将成为谈判的焦点。另一方面，TPP参加国间也存在争取缔结排除美国的新多边协定的动向。

特朗普本月23日签署了内容为“永久退出”TPP、并通知日本等参加国的总统令。（完）