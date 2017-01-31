详讯：日本选定横滨等6个游轮据点港口

【共同社1月31日电】日本国土交通相石井启一31日在记者会上宣布，为增加搭乘游轮来日的外国游客，已选定横滨等6个港口作为地方政府和船运公司共同推进完善设施的据点港湾。中央及地方政府将完善可停靠大型游轮的专用码头，船运公司将建造候船楼等旅客设施。船运公司还可从中央政府等获得无息贷款。

其他5个港口为清水（静冈）、佐世保（长崎）、八代（熊本）、本部（冲绳）、平良（冲绳）。此外还有其他考虑通过官民合作加以完善的港口，今后拟追加选定据点港口。

政府计划向本届国会提交《港湾法》修正案，写进完善设施的船运公司可优先使用码头的机制。6个港口的计划均着眼于法律的修改，设定船运公司可享有15至20年左右的优先使用权。完成法律修改后，国交相拟指定成为优先使用对象的“国际客轮据点形成港湾”。

运行豪华客轮“飞鸟Ⅱ”的日本邮船子公司“邮船CRUISE”等将对横滨港进行投资，力争2019年开始运用。其他5个港口将由欧美相关企业及香港的船运公司参与设施完善，计划2020年开始运用。

石井就选定据点港口的意义说明称：“更易制定靠港计划，完善长期稳定的靠港环境。”

2016年乘游轮访日的游客数据初步统计为199.2万人次。政府预计今后来自东亚的需求也将增加，提出到2020年使这一数字增至500万人的目标。（完）