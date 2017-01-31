详讯：日央行上调增长率预期 决定维持现行货币政策

【共同社1月31日电】日本央行31日召开货币政策会议，将2017年度经济增长率预期从之前的1.3%上调至1.5%。这是由于海外经济复苏及日元贬值带动出口和生产好转。2017年度物价上涨率则维持此前的1.5%。

央行认为物价上涨的趋势没有改变，以多数赞成决定维持短期利率和长期利率诱导目标分别为负0.1%和0%左右的现行货币宽松政策。

央行还决定将3月底到期的“贷款支援基金制度”延长一年。该基金对于向成长性领域等融资的金融机构提供低息贷款。

对美国特朗普政府提出的大规模基建投资及减税将促进经济增长的预期使日元贬值股市上涨，带动了日本经济。然而保护主义政策也可能导致全球经济萎缩，经济前景变得越发不明朗。

会后央行公布了显示到2018年度经济增长率及通胀率预期的《经济与物价形势展望报告》。由于对中国等新兴市场国家经济减速的担忧有所减退，预计2018年度增长率为1.1%，2016年度也上调至1.4%。由于内阁府去年年底修改了国内生产总值（GDP）计算方法，趋于扩大的企业研发费用也被算作投资，从而推升了整体涨幅。

另一方面，2016年度通胀率虽因到去年12月为止连续10个月下滑而作出了下调，但在日元贬值提升进口物价的带动下，2018年度预期与上次持平，维持在1.7%。

央行对国内经济现状的评估为“持续呈现温和复苏态势”，与之前保持不变。（完）