安倍拟再次确认美国对日防卫义务

【共同社1月31日电】日本首相安倍晋三在31日的参院预算委员会会议上表示，下月10日在美国与总统特朗普举行首脑会谈时，将再次确认规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的有效性。此举是考虑到其适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）。

安倍就特朗普就任总统指出：“世界形势的可预见性正在降低。在安保环境日渐严峻的亚太地区，存在着如果日美同盟有所动摇情况会很糟糕的不安。”

此外安倍还表示：“安保条约第5条极其重要。希望通过这次会谈再次确认并向世界展示出当发生突发事态时美军前来支援、共同应对的基本方针不会改变。”

他同时表示：“亚太地区需要美国的存在”，拟确认驻日美军维持在前方的运用，凸显在整个国际社会中美国所扮演角色的重要性。

安倍还表示，考虑在首脑会谈中介绍日本企业对美国经济的贡献，称“将在应当反驳的地方进行反驳”。作为日企对美国的贡献，他强调：“仅汽车行业就创造了100万人以上的就业岗位。将切实说明双方获益的情况。”

围绕政府提出的“工作方式改革”，安倍就多次出现不发工资等违法行为的企业表示：“不仅是事务所，将深入总部进行彻查。”

安倍对公明党的山本香苗、共产党的田村智子二人进行答辩时作出上述表示。（完）