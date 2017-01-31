日本将调查所有府省厅“公务员下凡”情况

【共同社1月31日电】日本国家公务员制度担当相山本幸三31日在记者会上宣布，当天在内阁人事局设立了约30人组成的调查组，以所有府省厅为对象开始调查“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）的情况。调查组将加入3名左右的律师，以确保公正性。目前正在甄选人员。

山本在31日上午的阁僚恳谈会上向各位阁僚寻求合作。他在记者会上称何时公布调查结果尚未确定，但强调：“将把重点放在切实进行调查上，并尽快展开。”关于调查的具体方法与范围，他未做明确回答，称如果透露“可能会使或成为调查对象的人得以掩盖（违规行为）”。

此外，官房长官菅义伟在记者会上就文部科学省通过人事课原职员有组织地进行再就业斡旋一事指出：“如果职员遵守规定，不向原职员提供（大学招聘或是预定离职者等）信息的话就不会发生这此类事情了。”他还表示对所有府省厅的调查中也将调查提供信息的情况，称“将切实指导政府机关不得向原职员提供信息”。

另一方面，31日的参院预算委员会会议上，文科相松野博一就自身直辖的调查文科省有组织下凡问题的调查组表示：“将在专家的指导和判断下决定调查方针与调查方法。还将举行听证会。”（完）