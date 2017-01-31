话题：日本持续50年观测结果显示海洋酸化加剧

日本持续50年观测结果显示海洋酸化加剧 图为用吊臂将海水采集器投入海里以调查海水成分。照片由日本气象厅提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社1月31日电】日本气象厅从1967年起使用船舶在三重县志摩半岛近海至新几内亚岛附近往返航行约7000公里，沿途对海水成分进行调查，该观测至今已持续逾50年。如此长期的海洋观测在全球范围也十分罕见，获得的各种数据被国内外研究机构加以利用。从不断积累的知识中，可以了解对海洋生态系统及全球变暖带来很大影响的“海洋酸化”的情况。

据气象厅介绍，这一海洋观测作业每年冬季和夏季各实施一次，观测船沿东经137度航行，单程需花费2周左右时间。每隔约100公里采集一次海水样本，对二氧化碳浓度、氢离子浓度以及营养盐等进行分析。

截至目前的观测显示，原本呈弱碱性的海水正在逐渐酸化，已确认海洋内部的pH值每10年下降0.008至0.025。大气中的二氧化碳溶入海水被认为是造成这一现象的主要原因，如果酸化加剧，将会妨碍珊瑚生长，使贝类及甲壳类体形变小，此外还可能导致鱼类的繁殖数量下降。

气象厅认为：“为妥善应对海洋酸化问题，也需要积累科学知识。”观测中还测量海水中的汞、镉等重金属元素的浓度，对海洋污染情况进行调查。

观测由两艘海洋气象观测船“凌风号”和“启风号”实施，船上还有食堂和浴室，供长期航海的约40名观测员等使用。利用吊臂把被称为CTD（温盐深仪）的观测装置投入海中，该装置上装有36根容量为10升的量筒，最深可以潜至水下6000米处采集海水。

一位男性观测员说：“因为是轮班24小时不间断地观测，感觉一天的时间特别长。”据说等到回港时，有的人胡子都长得很长。

气象厅海洋环境解析中心的所长中野俊也说：“为了检测海洋的细微变化、把握长期变化的情况并弄清其机制，今后船舶观测的重要性也不会改变。”本月10日第51次冬季观测已经开始。（完）