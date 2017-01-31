记录半世纪前在日朝鲜人归国的照片集近日出版 参与始于1959年的在日朝鲜人返回朝鲜项目、家住日本新潟市的小岛晴则（85岁）近日出版了收录有其拍摄的千余张照片的照片集《归国者九万三千余名 最后的别离》。（共同社）

【共同社1月31日电】参与始于1959年的在日朝鲜人返回朝鲜项目、家住日本新潟市的小岛晴则（85岁）近日出版了收录有其拍摄的千余张照片的照片集《归国者九万三千余名 最后的别离》。照片集中还可以看到从新潟港乘坐归国船的人们不安地俯看码头的身影。小岛呼吁称：“希望让人们知道除了绑架受害者之外，还有渴望回到日本的人。”

作为新潟县归国合作会的工作人员，小岛至1967年的第155次船为止，一共目送了总计8万人以上归国，爱好摄影的他用相机拍下的照片约达3万张。

“相信朝鲜是地上的乐园而送他们离开。到1984年项目结束为止与归国者一同渡海的1800人以上的日本籍妻子中，几乎都没能在近50年回到家乡。”出于良心的不安，小岛花三年时间甄选了至今还留在手边的照片。

新潟港只要有归国船出发时就会举行欢送会或交流会，照片记录下了活动中即将登船的人们明朗的面容以及为离别而悲伤的样子。照片还拍下了为从日本各地汇聚而来的在日朝鲜人而举行欢迎游行、写有“日朝友好”的巨幅标语，可见当时高涨的气氛。

小岛对朝鲜开始感到不安的契机是1964年访朝时感受到了当地的贫困和言论不自由。归国者也寄来了诉说穷困状况的信件。他逐渐有了“和之前听说的不一样，这是独裁国家”的想法，1990年前后开始转向力争实现日本籍妻子返乡以及解决绑架问题的运动。

为照片集作序的法政大学研究在日朝鲜人史的教授高柳俊男称：“正是因为照片由地方的活动家持续长时间拍摄，所以能看到归国者们的喜怒哀乐。希望让思绪随之流淌，去感受在日朝间舞台背后生活的人们。”照片集共675页，定价为3780日元（约合人民币230元）。（完）