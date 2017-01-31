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2017年01月31日 21時32分

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日本拟暂缓举行日中韩三国首脑会谈

2017年01月31日

　　【共同社1月31日电】日本政府已基本决定，此前就2月10日前后举行征求了中韩两国意见的日中韩三国首脑会谈将暂缓。政府相关人士31日透露了这一消息。日韩围绕釜山的慰安妇少女像设置问题对立趋于长期，此外中国也不改谨慎姿态，因此日方认为很难早日举行。首相安倍晋三虽力争在年内举行三国首脑会谈，但也有必要关注持续混乱的韩国政局走向，协调工作或面临困难。

　　据相关人士透露，日本政府去年12月就今年2月10日前后举行的日程方案征询了中韩两国政府的意见。韩国起初表达了积极意愿，但受慰安妇像设置问题影响日本驻韩大使1月临时回国等，日韩关系恶化。韩国国内政局也更加不稳定，访日尚无眉目。

　　据悉，中方则保留态度。1月20日在北京举行的日中外务司局级磋商中日方再次寻求早日举行，但中方未给出明确答复。

　　韩国方面，预计最迟3月上旬前后宪法法院将作出决定，即使总统朴槿惠不被罢免，是否会访日也是未知数。若被罢免，则要看新总统持何种外交姿态。

　　中国最高领导层成员大范围交接的中共十九大将于今秋召开。日方估计随着相关策略的活跃将难以对日采取和睦姿态，国务院总理李克强的首次访日大约从今夏开始难度会增大。

　　日中韩首脑会谈始于1999年，2008年起在三国间轮流举行。上次是2015年11月在首尔会谈，随后日本成为主席国起尚未举行。（完）

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