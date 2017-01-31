佳能公司或暂不投资东芝半导体业务

【共同社1月31日电】佳能公司副社长田中稔三在31日公布财报的记者会上，有关对东芝拆分成立分公司的半导体业务投资事宜表示“目前情况来看很难”。虽然此前佳能董事长御手洗富士夫在接受共同社采访时表示“将积极商讨（投资）”，但由于存在多个投资项目，加之资产审查的时间也不够，因而准备暂不投资。

从事半导体制造装置业务的东京电子也有传言将出资，但在当天的财报发布记者会上，该公司专务执行董事堀哲朗否认称“没有进行探讨”。由此，对东芝半导体业务的投资方预计将以与东芝共同投资了三重县四日市工厂的美国硬盘巨头西部数据公司、外资的投资基金为主继续展开协调。

东芝为填补美国核电业务产生的巨额亏损，将拆分半导体主打产品“闪存”业务成立分公司，准备在财年底的3月底前出售新公司的部分股票。

佳能方面31日公布2016财年（截至同年12月底）财报，销售收入同比减少10.5%，为34,014亿日元（约合人民币2060亿元），净利润同比下滑31.6%,为1506亿日元。这主要受到了日元汇率高于该公司设想汇率的影响。受惠于去年12月收购的“东芝医疗系统”（位于栃木县大田原市）利润，2017财年预计将实现收入与利润均同比增长。（完）