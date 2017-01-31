详讯：东京圈2016年人口净迁入约11.8万

【共同社1月31日电】日本总务省31日公布的基于居民基本登记册的2016年人口迁移报告显示，东京圈（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）净迁入117,868人。该数据较上年减少1489人，时隔4年少于上年数据，但仍然为连续21年呈现净迁入。人口单极集中问题未能止步，要想实现到2020年东京圈迁入与迁出人口均衡的政府目标仍然困难。

从各都道府县来看，出现人口净迁入的仅为东京圈以及爱知县、大阪府和福冈县这7个都府县。其余40个道府县均为净迁出。冲绳县此次也转为净迁出。

总务省的相关负责人介绍称：“特别是千叶县内的卫星城市等，着力支援育儿的地区人口流入明显。在东京圈以外，企业及大学较多的大都市人口集中。”

净迁入人口最多的为东京都，达74,177人；其次为千叶县和埼玉县。净迁出人口最多的是北海道，达6,874人；随后依次为熊本县和兵库县。熊本县可能是受到了去年4月地震的影响。

东日本大地震灾区3县（岩手县、宫城县、福岛县）均为净迁出。

全市町村七成以上净迁出，按人数从多至少依次为北九州市、长崎市和熊本市。净迁入人口最多的为东京23区，随后依次为大阪市和札幌市。

三大都市圈中，名古屋圈（爱知县、岐阜县、三重县）净迁出2363人；大阪圈（大阪府、兵库县、京都府、奈良县）净迁出9335人，均为连续4年净迁出。（完）