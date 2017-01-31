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2017年01月31日 23時04分

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日本国会通过2016年度第三次政府补充预算

2017年01月31日

　　【共同社1月31日电】2016年度第三次日本政府补充预算31日在参院全体会议上由自民、公明两党及日本维新会等多数赞成而表决通过，正式获得国会批准。其中包括下调税收预期，用追加发行赤字国债填补等内容。2月1日开始将在众院迎来2017年度政府预算案的审议，朝野政党的攻防战将全面打响。

　　官房副长官野上浩太郎在记者会上就补充预算称：“这是使灾区尽早恢复、实现重建的预算。希望妥善执行。”

　　补充预算的追加财政支出为6225亿日元（约合人民币380亿元），用于灾害对策和防卫费等。2016年度的税收预期下调17,440亿日元，已追加发行17,512亿日元的赤字国债。填补税收缺口是全球经济危机余波持续的2009年度以来，时隔6年再次实施。

　　朝野政党31日在众院预算委员会的理事恳谈会上商定，2月1、2两日举行由首相安倍晋三与全体阁僚出席的2017年度预算案相关基本质询。

　　政府与执政党认为2017年度预算“尽快获得通过是最大的经济刺激措施”（安倍语）。自民党国会对策委员长竹下亘在记者会上表示为确保本年度内（截至3月底）切实获批，有意使其于2月内在众院获得通过。（完）

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