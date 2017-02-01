日央行行长称保护主义会使全球贸易缩小 1月31日，日本央行行长黑田东彦在货币政策会议后的记者会上表示警惕，称保护主义会使全球贸易缩小。（共同社）

【共同社1月31日电】日本央行行长黑田东彦31日在货币政策会议后的记者会上表示警惕，称保护主义会使全球贸易缩小。他把美国列为全球经济风险的因素，强调了关注特朗普政府动向的姿态，同时针对日本或被批评引导日元贬值进行制衡，称日本央行政策不以汇率为目的。美国总统特朗普的强硬政策下市场出现动摇，当天日经指数下跌超过300点。经济界也纷纷对前景感到不安。

此前对特朗普政策的期待使得全球范围股价上扬。但如今退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和禁止7个伊斯兰国家国民入境等独断的总统令接连下达，也有意见开始对股价持续高涨持怀疑态度。

日本经济团体联合会会长榊原定征31日指出，退出TPP对美国而言并无好处。此外还批评其违背了全球经济的可持续发展。

黑田就特朗普政府的政策表示，一般而言“减税和基础设施投资将推动经济增长”，同时指出“保护主义政策恐使全球贸易缩小，使经济增长减速”。

关于美国的政策运营，他称“将对全球经济和国际金融市场产生很大影响”。黑田认为自由贸易的重要性是国际上共有的认识，称“保护主义强势蔓延的可能性较小”。

特朗普主张在替代TPP的双边贸易协定中写入防止操纵汇率等，对贸易伙伴国的货币贬值表示了不满。黑田称日本央行的政策“不以汇率为目的”，表示不接受央行引导日元贬值的这一批评。

央行在会后公布的《经济与物价形势展望报告》中上调经济增长率，黑田列举理由为“海外经济上行和日元趋于贬值的动向”。他就经济前景认为下行的风险也很高。关于今年的春斗（春季劳资谈判），他称“涨薪的环境已经具备”。（完）