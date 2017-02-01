聚焦：慰安妇少女像问题给日中韩首脑会谈蒙上阴影

【共同社1月31日电】日本政府基本决定暂缓举行日中韩首脑会谈。给会谈蒙上阴影的是慰安妇少女像问题。不撤走首尔和釜山少女像的韩国政府与批评韩方姿态“违反规定慰安妇问题解决方法的日韩共识”的日本之间存在矛盾，尚无缓解迹象。同时，围绕海洋问题的日中摩擦、关于部署最尖端导弹拦截系统的中韩对立也摆在眼前。三国之间“离心力”明显增强。

▽强硬姿态

1月27日，日本自民党外交小组会议等的联席会议在该党总部召开。一名出席者指出“应该称作‘慰安妇像’，而不是‘少女像’”。另有出席者反对称“这样的话，就给人以低龄少女真的成为牺牲品的印象。表述称‘虚伪的少女像’为好”。二人虽然主张不同，但在一点上达成了共识，那就是担心如果用韩国通称的“少女像”进行表述，就会导致似乎是原日军强行带走少女的印象自然而然扩散开来。

被要求做出说明的外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治回答说：“让我们研究一下。将向国际社会展示日本的立场合乎道理。”从这一系列对话似乎可以看出，对于期待对韩强势外交的首相安倍晋三的支持者，与会者们有所顾及。

安倍30日在参院预算委员会上称之为“慰安妇像”。对于作为对抗措施而叫停的日韩“货币互换协议”磋商的中断时间，安倍强调“将综合考虑局势后作出判断”。日本政府消息人士指出“确实不存在马上促成在东京举行日中韩首脑会谈的气氛”。

官房副长官野上浩太郎31日在记者会上仅表示“正为在今年合适的时期于日本举行而展开协调”。

▽视为屈辱

在韩国则涌现批评之声，指出为解决慰安妇少女像问题而努力的日韩共识本身是“屈辱的”。因总统朴槿惠被弹劾起诉而陷入瘫痪的政府被国内舆论压倒，听不到要求早日促成日中韩首脑会谈的意见。

围绕慰安妇问题日韩共识，面对即将进行的下届总统选举，多名热门候选人已表态要求彻底修改。即使新政府上台，也不能保证最终能实现三国首脑会谈。

中国也被认为对会谈态度消极。外交部门人士20日对赴北京的金杉淡漠地表示，为开会而开会没有意义。中方的意思似乎是如果无法预见韩国领导人出席，那么条件就尚未成熟。

中韩之间也有待解决课题。这是因为中国反对在韩部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）。中方可能认为现在与韩方接触也为时过早。（完）