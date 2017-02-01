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2017年02月01日 17時09分

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详讯：特朗普批评日中两国使本国货币贬值

2017年02月01日

　　【共同社华盛顿2月1日电】美国总统特朗普1月31日称“纵观这几年日本，就是在搞货币贬值”，严厉批评安倍政府在引导日元贬值。特朗普同时指出中国政府也在操纵汇率，表达了纠正美元升值状况的强烈意愿。美国总统对主要贸易伙伴国的货币政策提出批评极为罕见。日本的货币政策很有可能会在2月10日日美首脑会谈中成为焦点。

　　1月31日纽约外汇市场的日元兑美元汇率急速上涨，一度涨至112.08，达到了自去年11月以来的高位。受特朗普言论的影响，日元兑美元的汇率涨幅一度超过1日元。

　　特朗普同时指出，“面对这些货币的贬值，美国什么都不做，呆坐得像个傻瓜。”特朗普此言可以看作是为阻止不利于出口的美元升值状况，暗示有必要转变汇率政策。特朗普有意减少对日中两国的巨额贸易赤字。将两国指定为“汇率操纵国”并采取对抗措施的做法似乎也在其计划内。

　　特朗普在白宫举办同制药公司高层的会议时发表了上述言论。特朗普虽在总统竞选阶段曾主张“日本在引导日元贬值”，但就任后这是首次提及。“有些国家利用货币贬值和提供资金等，想抢美国之先”，指责日中两国的货币政策在引导货币贬值。

　　日本财务省财务官浅川雅嗣2月1日反驳称：“日本近期并没有干预市场。货币政策方面是为了摆脱通货紧缩状况，与汇率操纵有所不同。”

　　日本近几年没有干预外汇市场，最后一次为2011年11月买入美元抛售日元。但日本央行大规模的货币宽松政策使得市场流动资金增加，一定程度上导致了日元贬值。特朗普可能将日本央行的货币政策看成了引导日元贬值的政策。

　　中国为保持人民币汇率稳定常有干预市场的行为，日本政府和央行则坚持立场，认为“货币宽松政策是以摆脱通货紧缩为目的，并非引导日元贬值的政策”。

　　但是，若特朗普在日本首脑会谈中提及汇率问题，日本央行可能难以采取进一步的货币宽松政策。（完）

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