日本政府反驳美方操纵汇率批评

【共同社2月1日电】针对美国总统特朗普将矛头指向日元汇率，称日本使“货币贬值”，日本政府1日反驳称：“外汇汇率在市场上波动。不存在汇率操纵”（日本财务省财务官浅川雅嗣语），并表示将密切关注是否有投机性的买入日元行为。但若美国方面强硬压制美元升值的论调持续下去，对于日本而言，在紧急情况下抛售日元购入美元的干预行为可能变得困难。

特朗普1月就职前接受美国报纸的采访时表示：“我们的货币（美元）过度强势。”日本财务省相关人士曾担忧，为改变美元升值和其他国家货币贬值的状况，“特朗普上任后‘口头干预’可能还将持续”。如今这一担忧变成了现实。

日本官房长官菅义伟1日在记者会上，针对日本央行货币宽松政策这一导致日元贬值的因素，强调其是“出于稳定国内物价的目的而设定的”。特朗普的言论发表后日元上涨，菅义伟就汇率走势表示：“稳定是很重要的。我们会绷紧一根弦，密切关注市场的动态。”

也有意见指出无需为了几句话忽喜忽悲。一名外交人士称：“这只是特朗普在与制药业界的会议上发言的一部分，没必要在意。（日本的立场）会通过各种途径传递给美方。”日本央行方面表示将静观其变，某官员称：“（特朗普）不知道会发出些什么信息。”（完）