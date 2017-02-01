早大调查队发现内有鲜艳壁画的古埃及岩窟墓 图为在埃及南部卢克索发现的岩窟墓中的壁画。摄于2017年1月3日，图片由早大埃及学研究所提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社开罗2月1日电】埃及文物部1月31日宣布，日本早稻田大学调查队在埃及南部的卢克索发现了可能是古埃及第十九王朝后期（公元前1200年左右）的墓穴。该墓为岩窟墓，内有颜色鲜艳的壁画，墓主是某个王的书记官。壁画除了记载着墓主的名字外，还绘有欧西里斯等众神形象，有可能为人们了解当时的生死观及宗教观提供线索。

率领调查队的早大埃及学研究所所长近藤二郎教授在接受共同社采访时强调：“发现连墓主的名字和称号都明确记载的墓是非常罕见的。尽管对古埃及进行研究的历史已超过百年，但此次发现也证明了仍存在许多我们并不知道的墓。”

该岩窟墓宽5.5米，进深4.6米，墓主是某王的书记官，名字是“Khonsu”。壁画上描绘了他与妻子礼拜欧西里斯神与女神伊西斯等场景。

此外，有的壁画还描绘了富有第十九王朝后期特征的太阳神航行时使用的“太阳船”被狒狒膜拜的场景。

此次发现的墓位于尼罗河西岸。早大调查队从2007年起一直进行新王国时期墓的调查，2013年发现了啤酒酿造者的墓。据悉今后也很有可能发现新的墓。（完）