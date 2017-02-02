日元贬值等带动日企2016年四季度业绩好转

【共同社2月1日电】1日从SMBC日兴证券公司的统计获悉，日本上市公司2016年四季度（10～12月）净利润比上年同期增长21.8%。去年11月美国总统大选后日元趋于贬值，加之资源价格和海外经济回升推升了企业业绩。许多企业纷纷上调截至2017年3月的2016财年业绩预期。

日本最大贸易伙伴中国的经济好转也对2016年四季度的企业业绩起到了支撑作用。在建设机械、工程机械和半导体等行业，中国的需求恢复显著。然而市场也警惕美国总统特朗普的保护主义经济政策或对企业业绩带来负面影响。

中国政府扩大公共项目投入，2016年四季度实际国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，增速大于三季度。日立建机的执行常务董事桂山哲夫表示：“中国的液压挖掘机需求正在增长。”

瑞穗证券的高级策略师三野博且分析称：“中国的需求增长不仅是景气循环，也有社会构造本身变化的原因。”面向中国的工业机器人生产势头良好的安川电机公司公关部门负责人直言：“由于劳务费增加和劳动力短缺，中国出现了不推进工厂自动化将无法维持的危机感。”

中国社会IT信息化不断发展，用于智能手机和数据中心的半导体需求高涨。发布了增收增益财报的半导体制造装置巨头东京电子公司四季度的装置订单额“创历史新高”（专务执行董事堀哲朗语）。

然而特朗普在贸易和外汇方面对中国的强硬态度十分明显，根据其政策，美中之间的经济摩擦激化也可能使日本企业的活动出现停滞。SBI证券的投资调查部长铃木英之称：“如果对特朗普政策的担忧持续下去，企业可能慎重对待今后的业绩预期，股价有可能下挫。”（完）