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日立拟退出核电新技术开发业务

2017年02月01日

　　【共同社2月1日电】日立制作所1日发布消息称，计划停止在美国进行的开发作为核电站燃料的铀浓缩新技术的业务，在2016财年报表中计入约700亿日元（约合人民币43亿元）的损失。此前曾预计未来需求会增加，但围绕核电站的业务环境日趋严峻，公司认为无望获得预期收益。

　　日立与美国通用电气（GE）合资设立的当地法人通用日立核能的子公司开展上述业务。据悉出售该业务也是选项之一。预计3月底之前将作出决定。

　　出席财报记者会的首席财务官（CFO）西山光秋称：“考虑到原子能的铀燃料需求和预期，将致力于其他方面。”

　　日立1日发布的2016财年前三季度（4～12月）报表显示，销售额比上年同期减少9.8%，为65,193亿日元，净利润增长10.6%，达1912亿日元。虽然受到日元升值的不利影响，但由于税金减少，利润有所增加。（完）

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