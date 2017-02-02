详讯：厚劳省批准异体iPS细胞移植手术

厚劳省批准异体iPS细胞移植手术 2月1日下午，理化学研究所项目带头人高桥政代出席厚生劳动省的专业小组会议。（共同社）

【共同社2月1日电】日本厚生劳动省的专业小组1日批准了实施将他人的诱导多能干细胞（iPS细胞）制作的视网膜细胞移植给严重眼疾患者的手术。政府的审议由此结束，厚劳相最快于本周内正式发布通知。

使用他人iPS细胞的移植手术在全球尚属首次。以日本理化学研究所和神户市立医疗中心中央市民医院为主的团队力争在今年上半年实施手术。

理研等2014年首次实施了使用患者本人iPS细胞的移植手术。如果使用事先储备的他人iPS细胞，到实施移植所需的时间可从此前的11个月最多减少到1个月，约1亿日元（约合人民币607万元）的费用也有望降至五分之一以下。

专业小组对安全性进行了审议。理研项目带头人高桥政代等介绍称，根据动物实验和细胞基因分析结果，认为移植后不存在癌变的危险，由此获得了批准。

计划以5名左右视野异常、视力下降的“渗出型老年黄斑变性”患者为对象，作为再生医疗的临床研究实施手术。将使用京都大学采用即使移植也不易出现排异反应的人群的细胞制作并储备的iPS细胞。

理研多细胞系统形成研究中心（神户市）将上述iPS细胞培养成视网膜细胞，由该市民医院和大阪大学将含有视网膜细胞的溶液注入患者眼中进行移植。

京都大学上个月以试剂可能被取错为由，暂停了储备细胞的供应，但据称此次使用的细胞未受到影响。（完）