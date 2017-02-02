Close

共同网

2017年02月02日 00時15分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：厚劳省批准异体iPS细胞移植手术

2017年02月01日

厚劳省批准异体iPS细胞移植手术

厚劳省批准异体iPS细胞移植手术

2月1日下午，理化学研究所项目带头人高桥政代出席厚生劳动省的专业小组会议。（共同社）

　　【共同社2月1日电】日本厚生劳动省的专业小组1日批准了实施将他人的诱导多能干细胞（iPS细胞）制作的视网膜细胞移植给严重眼疾患者的手术。政府的审议由此结束，厚劳相最快于本周内正式发布通知。

　　使用他人iPS细胞的移植手术在全球尚属首次。以日本理化学研究所和神户市立医疗中心中央市民医院为主的团队力争在今年上半年实施手术。

　　理研等2014年首次实施了使用患者本人iPS细胞的移植手术。如果使用事先储备的他人iPS细胞，到实施移植所需的时间可从此前的11个月最多减少到1个月，约1亿日元（约合人民币607万元）的费用也有望降至五分之一以下。

　　专业小组对安全性进行了审议。理研项目带头人高桥政代等介绍称，根据动物实验和细胞基因分析结果，认为移植后不存在癌变的危险，由此获得了批准。

　　计划以5名左右视野异常、视力下降的“渗出型老年黄斑变性”患者为对象，作为再生医疗的临床研究实施手术。将使用京都大学采用即使移植也不易出现排异反应的人群的细胞制作并储备的iPS细胞。

　　理研多细胞系统形成研究中心（神户市）将上述iPS细胞培养成视网膜细胞，由该市民医院和大阪大学将含有视网膜细胞的溶液注入患者眼中进行移植。

　　京都大学上个月以试剂可能被取错为由，暂停了储备细胞的供应，但据称此次使用的细胞未受到影响。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月25日解读：美新政府启动对日战略 防长来访意在试探日本
  2. 2017年01月26日侧记：失窃佛像问题或成新导火索 韩政府将陷入两难
  3. 2017年01月25日日本兼六园春节期间中华圈游客有望大增
  4. 2017年01月26日东京奥组委将成立专家会议着手讨论开幕式演出
  5. 2017年01月26日韩国政府就日本失窃佛像判决提起上诉

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网