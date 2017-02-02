美国防部长马蒂斯访日将与安倍等会谈

【共同社华盛顿、东京2月1日电】美国国防部长马蒂斯将于2日至4日访问韩国和日本，这是其首次出访。此行旨在强化与各盟国的关系。马蒂斯3日下午将抵达日本并与首相安倍晋三等会谈，4日与防卫相稻田朋美出席美国特朗普政府上台后的首次关于日美安全保障的磋商，将围绕日益严峻的东亚安全环境取得共识。访日还意在为10日在华盛顿举行的日美首脑会谈做准备。

围绕美国新政府，特朗普在大选中表示将要求日本负担更多的美军驻留经费。马蒂斯也曾提到谋求“盟国公平的军事负担”。然而有分析认为，访问日韩之际将优先传达政府交接后也会继续合作的讯息，可能不会直接要求增加负担。

安倍在3日与马蒂斯的会谈中将询问特朗普关于日美同盟的看法等。外相岸田文雄也拟与马蒂斯举行个别会谈。

防长会谈中将就尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）属于规定美国防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象一事确认美方的立场。还考虑就以下事项达成一致，即加强导弹防御体系以应对朝鲜，以及美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古是唯一的解决方案。

稻田1日在众院预算委员会会议上关于日美防长会谈强调：“将就亚太地区的局势坦承地交换意见，希望构筑有利于强化和深化同盟的信赖关系。”

马蒂斯2日抵达首尔，3日上午进行美韩防长会谈，之后将前往日本。（完）