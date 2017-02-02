安倍称若自卫队员出现伤亡应有辞职的思想准备

安倍晋三在众院预算委员会答辩 图为首相安倍晋三在众院预算委员会会议上答辩。摄于2月1日下午。（共同社）

【共同社2月1日电】日本首相安倍晋三1日在众院预算委员会会议上表示，如果派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的自卫队队员出现伤亡等情况时，需做好辞去首相职务的思想准备。关于10日将在美国举行的日美首脑会谈称，“经济和安全保障当然应该分开考虑”，警惕美国可能会以对日防卫义务为筹码，在贸易谈判中迫使日本让步。

民进党代理党首江田宪司介绍称，自身担任秘书的时任首相桥本龙太郎和官房长官梶山静六在日本驻秘鲁大使馆人质事件时，曾考虑过如果日本人中有人牺牲将辞职。江田质询安倍称：“如果队员出现伤亡，你有（同样的）思想准备吗？会承担责任吗？”

安倍表示：“我是最高指挥官，需有那样的思想准备。”尊梶山为师的官房长官菅义伟也称：“我们也是在这样的想法中度过每一天。”

从去年12月起，派往南苏丹的陆上自卫队基于安全保障相关法，在联合国工作人员等遭武装团伙袭击时，可执行携带武器进行帮助的“驰援护卫”等新任务。安倍就当地的治安情况表示“极为严峻”。

关于同美国总统特朗普的会谈，安倍强调：“将统一对现状的认识，即现在不同于产生贸易摩擦的时代。”安倍提到美国防部长马蒂斯首次外访选择了韩国和日本一事，称“这无疑是认识到在同日本的关系中防卫政策是何等重要”。

关于围绕北方四岛领土问题同俄罗斯的和平条约缔结谈判，安倍明确表示：“不考虑交给（下届政府），希望在我的手中缔结。”（完）