独家：日美政府拟新设经济安保广泛领域部长级磋商框架

【共同社2月2日电】日美两国政府已展开协调，计划新设磋商从经济贸易到安全保障的广泛领域政策的部长级框架。目前设想的框架是在两国“二号人物”即日本副首相兼财务相麻生太郎和美国副总统彭斯挂帅、以经济产业、外交、防务等部长级官员为成员的磋商机制下，开展战略对话，以谋求“互利”。日本首相安倍晋三与美国总统特朗普10日在美国华盛顿举行首脑会谈时，有可能就创设该框架达成协议。日美外交消息人士1日透露了这一消息。

日美之间设置统括各政策领域的部长级磋商框架尚属首次。双方似乎是认为为有效应对在亚太地区从经济及军事两方面崛起的中国，有必要在也考虑特朗普政府政策的基础上斟酌对策。

据外交消息人士透露，特朗普政府方面在举行首脑会谈前，提议设置新框架。日方也表示同意，考虑由麻生和彭斯挂帅。

双方正在探讨以日方的外相岸田文雄、防卫相稻田朋美、经济产业相世耕弘成等人与美方对应的被提名为国务卿的蒂勒森、国防部长马蒂斯、被提名为商务部长的威尔伯･罗斯等为成员，反复实施战略对话。

日方有意见认为，如果通过美国副总统及部长级官员传递日本的想法，将有助于消除特朗普的误解。不过日方初步计划，如果美方联系对日安保政策要求日本在贸易领域等作出让步，则不会予以同意。

安倍计划在10日的首脑会谈中向特朗普提出协助在美新增数十万人规模就业岗位的一揽子措施“日美经济增长与就业倡议”（暂名）。安倍在1日的众院预算委员会上表态将为提高美国国内产业生产力和创造就业作贡献，称“将在大框架中切实展开对话”。

预计麻生、岸田和世耕将陪同安倍访美。（完）