话题：“足迹”分析显示日本消费打击792个濒危物种

【共同社2月2日电】1杯咖啡可能导致非洲豹陷入灭绝危机。日本信州大学讲师金本圭一朗（环境经济学）等近日汇总的分析结果显示，伴随着日本人消费的食品与木材等的生产，稀有动植物正在全球各地减少。日本的进口对792个濒危物种造成影响。

金本等人使用世界自然保护联盟（IUCN）等的数据，调查了约7000个濒危物种。他们采用被称为“生物多样性足迹”的手法，追溯了特定消费活动影响的足迹。

金本表示，我们每天的生活无法避免从他国进口必需的商品，“但通过选择生态系统影响更小的商品，能够有益生态系统保护”。

日本的消费对东南亚和大洋洲的影响尤其巨大。在马来西亚，砍伐森林等导致乌雕和马来熊的栖息地缩小。在巴布亚新几内亚近海这一走上日本餐桌的鱼类和甲壳类的产地，混合捕捞致使白边真鲨和绿海龟的生存数量减少了。

非洲埃塞俄比亚产的咖啡和芝麻很多被进口到了日本，但开垦农地挤压了豹和非洲象的生存空间。

西班牙的葡萄酒和橄榄油在日本也颇受欢迎。不过为了给这些农场供电而建设的水坝似乎让西班牙猞猁的生存数量有所减少。

金本等人分析了约1.5万种商品。还可以估算鱼、皮包、车胎等每个商品的影响。据称，如果企业公布某种商品从何处采购了多少，还能把影响的大小做成地图展示出来。

如果有可能极大影响生态系统，人们则可以采取奔赴现场确认、更改供货方等应对举措。金本指出：“在此基础上，若在商品上标明‘这是顾及生物多样性的咖啡’等，就能成为面向消费者的宣传点。希望让‘足迹’发挥积极的作用。”（完）