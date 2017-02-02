详讯:日本拟活用养老金资金协助美国基建

【共同社2月2日电】2日获悉，关于日本政府10日将在美国华盛顿举行的日美首脑会谈中提议的经济合作，正在朝着把日本“年金公积金管理运用独立行政法人”（GPIF）的投资资金活用于美国基础设施建设的方向展开协调。日方计划提议包括人工智能（AI）和机器人研发合作等领域在内，在美国创造数十万个就业岗位的项目。

日本政府希望展示对美国总统特朗普高度关心的就业问题的合作姿态，来加强两国政府之间的关系。有意见指出，此举也意在避免美方在设想作为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）替代方案的双边协定中，在农产品和汽车等领域提出严厉要求。

不过，GPIF的资金运用原则是不受政府方针影响，纯粹追求投资效果。如果为了改善日美关系而活用国民的养老金资金，或将引发争议。

日美两国政府还在探讨新设磋商经济贸易等广泛领域政策的部长级框架，有可能讨论日美经济合作具体化事宜。

GPIF在2016年3月底的运用资金约为135万亿日元（约合人民币8.2万亿元）。虽然运用方针规定对海外基础设施的投资最大可达5%（约7万亿日元），但2016年3月底仅为800亿日元左右。有鉴于此，政府内有意见认为投资美国基建的余地很大。

日美经济合作正在讨论的是“日美经济增长与就业倡议”（暂名）。其中在基建领域，加利福尼亚州和得克萨斯州力争实现的高速铁路计划等或成为对象。该倡议预计还将写入日本在AI和机器人技术为核心的尖端产业等作出贡献的举措。

GPIF把由国民养老金和企业养老金的保险费收入剩余部分积累而成的“养老金公积金”投资于国内外的股票和债券等。公积金是国民领取的公共养老金的财源。GPIF被称为全球最大级别的机构投资者。一部分资产目前投资于发达国家电力设备等基础设施项目。（完）