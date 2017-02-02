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详讯：涉嫌非法入境在日被捕的中国男子供认参与抢劫杀人案

2017年02月02日

　　【共同社2月2日电】1日从办案人员处获悉，有关东京歌舞伎町一家俱乐部2001年8月遇袭致男店长死亡和现金等被抢走一案，东京警视厅日前以涉嫌违反《出入境管理及难民认定法》（非法入境等）为由逮捕的家住兵库县姫路市的中国籍男子（38岁、职业不详）供认自己参与了此案。他称没有打算杀人，被别人叫去，自己很想要钱就去干了。

　　俱乐部遇袭案中，可能有五名中国籍男子涉案。其中三人被中国有关部门扣押，中国的法院作出了死刑等判决。家住姫路市的该男子是剩余两人之一，警视厅包括可否以抢劫致死嫌疑立案在内正展开谨慎调查。

　　此案发生于2001年8月16日凌晨2点10分左右，地点是新宿区歌舞伎町二丁目的“维纳斯俱乐部”。疑为中国人的五名男子闯入店内，用利器刺入店长伊藤隆三郎（当时59岁）胸口等致其死亡，并用胶带绑住顾客等人的手脚，抢走营业钱款等逃跑。

　　据办案人员介绍，因出现中国籍男子等涉案的嫌疑，警视厅通过国际刑警组织（ICPO）向中方寻求提供信息后，中国有关部门扣押了三名男子。2004年12月，黑龙江省高级人民法院判处带头的一名男子死刑，另两人分别被判处有期徒刑15年和3年。

　　被判的三名中国籍男子在审判过程中列举了家住姫路市的男子名字，此外也获知了该男子可能使用假名字多次出入境。该男子还供认称是为避免被发现涉案而使用假名字，警视厅也将调查此人在俱乐部遇袭案中所起的作用等。

　　警视厅本月1日以涉嫌于2008年非法入境等、违反《出入境管理及难民认定法》为由将该男子逮捕，2日送交检方。该男子承认了这一嫌疑。警视厅正在追查可能参与俱乐部遇袭案的另一人行踪。（完）

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