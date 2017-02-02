日本劳资双方一致认为涨薪很重要 具体方式存分歧

【共同社2月2日电】日本工会总联合会会长神津里季生与经济团体联合会会长榊原定征2日在东京都千代田区的经团联会馆举行会谈，2017年春斗（春季劳资谈判）的攻防战全面打响。神津呼吁“即使物价不上涨也应该涨薪”，榊原回应称“继续涨薪势头是基本方针”，双方一致认为涨薪很重要。不过，围绕是否上调基本工资等涨薪方式则存在分歧。

关于特朗普政府上台后的美国经济，榊原表示“担忧与期待交织”，同时称“这基本上与劳资谈判无关，应该冷静关注”。神津称“无法预料是事实，不能无视这会如何影响经济”。

纠正长时间劳动问题也是此次春斗的主题。政府正在讨论修改法律为加班时间设置上限并规定违反时的惩罚措施，进行工作方式改革。神津指出，“这并不是立法了就能解决问题之事。应该在职场中作为工作规则进行共享和遵守。”榊原表示：“重点是如何处理根据行业不同的例外以及针对繁忙期的应对。”

工会总联合会要求除了定期加薪的2%部分以外，“以大约2%为标准”上调基本工资。此举旨在通过涨薪激活消费以摆脱通缩。该联合会方面认为尤其是扩大消费效果比奖金更大，因此坚持上调月薪这一点。经团联虽然连续四年呼吁涨薪，但提议的并非单是月薪，而是也包含奖金在内的“以年薪来看的涨薪”。

神津在会谈中指出，“应该如何克服因约二十年来的通缩局面而扩大的贫富差距正受到考验。在思考提高消费购买力时，上调月薪极其重要。”榊原介绍称“正向收益增加的企业要求采取上调年薪的积极应对措施”。双方围绕涨薪方式存在分歧。

两人在会谈结束后各自面向媒体表示，关于涨薪和控制长时间劳动“共享了基本认识”。工会方面将于本月中旬前后向经营方提出要求，3月将迎来各大企业答复的集中期。（完）