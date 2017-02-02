聚焦：安倍避免批评特朗普 在野党称其“言听计从”

【共同社2月2日电】对于美国总统特朗普下令限制7个伊斯兰国家国民入境和暂停接收难民，日本首相安倍晋三采取了避免批判的慎重姿态。这是因为，虽然国际社会纷纷批评这是排外主义政策，但日方认为面向10日的日美首脑会谈重视构建信赖关系，以“沉默”贯彻始终才是上策。不过，在野党干部批评安倍“对特朗普言听计从”，计划在国会彻底追究。

▽存在温差

在启动2017年度预算案审议的1日的众院预算委员会上，民进党政务调查会长大串博志向未深入谈及以总统令限制入境问题的安倍发动攻击，称其“对特朗普态度软弱”、“有顾忌”。不过，安倍仅反驳称“这是在有意塑造形象。日本至今从未对他国的入境管理积极置评。对中国也是如此”，避免作出表态。

自民党干部称“首脑会谈之前保持沉默为好。想说的直接告知（特朗普）就行”，对安倍的“缄默战”表示理解。

不过，发达国家首脑一齐发声反对特朗普的做法。法国总统奥朗德指出“如果无视接收难民的原则，那么保卫民主主义之战将变得困难”。与美国有“特别关系”的英国的首相特雷莎･梅也宣布“英国不会采取这样的政策”，与美政府划清界线。他们与安倍之间存在着温差。

▽沟通角色

安倍的应对方式是官邸“特朗普分析”的结果。政府高官计算得失说，“即便受到批评，政策也不会改变。（否则就是）徒然惹怒特朗普”。有意见指出，日本政府似乎是认为作为对移民和难民问题影响较小的日本，不深入涉足该问题是明智的做法。

此外，安倍在第二次执政后积累了外交经验，加深了自信，这也产生了影响。安倍身边人士断言：“当特朗普政府在国际上陷入孤立之时，能够承担美国与各国沟通角色的只有首相”。

▽攻击材料

民进党计划针对避免刺激特朗普政府的安倍展开作战，让“不能直抒己见的政府”形象固定下来。该党参院国会对策委员长榛叶贺津讽刺说：“若是真正的同盟国，即便忠言逆耳也应该告诉对方。”

包括特朗普的引导日元贬值发言、让跨太平洋伙伴关系协定（TPP）受挫等，目前的状况是毫不缺乏攻击材料。

民进党相关人士窃笑说：“特朗普问题不会与（我党前身之一的）民主党执政成果联系起来。不论如何批评首相，都无需担心会成为‘回旋镖’返回来”。（完）