日本政府拟不向冲绳县重新申请岩礁粉碎许可

【共同社2月2日电】据日本政府相关人士2日透露，围绕美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古一事，政府已基本决定不向冲绳县重新申请“岩礁粉碎许可”。现行许可将于3月底到期。据悉边野古沿岸地区填海造地需要该许可，但由于当地渔协放弃了渔业权，政府认为无需重新申请。冲绳县则主张渔业权并未消失，需要进行申请，考虑采取法律对抗措施。中央政府与县方的对立或趋于激化。

由于知事翁长雄志准备行使包括岩礁粉碎许可在内的知事权限等来阻止搬迁，中央政府似乎是以不重新申请的方式先发制人。翁长1日在外访地美国华盛顿与共和及民主两党的众院议员等会谈，传达了认为应搬迁至边野古以外地区的想法。

据防卫省冲绳防卫局称，防卫局去年11月向名护渔协（名护市）提出要求其放弃作为上述许可前提的边野古沿岸地区的渔业权，该渔协表示同意。双方今年1月还签署了针对放弃渔业权导致损失的补偿协议，但未透露金额等详细内容。

岩礁粉碎许可是在设定渔业权的水域实施破坏海底岩石等作业时需要的手续。

官房长官菅义伟在2日的记者会上表示：“接到报告称名护渔协就渔业权的消失等通过了决议。关于工程的方法防卫省正在研究。”

中央政府去年12月时隔约9个半月重启了填海造地有关工程。基本决定最快本月6日开始海上的主体工程。由于要在海里铺上防止建造护堤导致污浊扩散的薄膜，将开始向海底设置作为重物的大型混凝土砌块。（完）