核污染废弃物处理因居民反对迟迟不尽进展

【共同社2月2日电】东京电力福岛第一核电站事故发生至今即将过去6年，但含有事故中飞散的放射性物质的指定废弃物仍然暂放在各地的垃圾焚烧设施和农地等处，处理工作迟迟不见进展。日本政府欲在除福岛以外数量较多的5个县建设最终处理场，或通过焚烧处理减少数量，但因当地居民反对等原因，各地均未能得到落实。

据环境省介绍，指定废弃物的存放量在11个都县共计达17.9万吨。已决定在过渡性储存设施的存放以及在现有最终处理场处理的福岛部分有15.13万吨。从其他县的情况来看，栃木和宫城以稻草等农林业类，茨城和千叶以垃圾焚烧灰为主。放射性物质活度也根据地区不尽相同。

环境省提出在各都县就地处理的方针，计划在5个县建设最终处理场。但是拿出候选地方的宫城、栃木、千叶因当地反对而未能进入详细调查。关于放射性物质活度较低的茨城以及总量比其他县要少的群马，环境省去年表示将继续分散存放。

环境省就农林业类等指定废弃物，计划为减少数量进行焚烧，但出于担心形象受损而没有开始。宫城县提出先对放射性物质活度低于标准的核污染废弃物先行焚烧，但部分市町村出现“难以获得居民理解”的意见，最终不了了之。

对于在农地存放要处理的牧草和稻草的农户来讲，不知道何时才能拿走，这造成了很大的精神负担。环境省去年10月在存放场所达到160处的栃木县欲进行整合，但与当地政府等的协调能否取得进展还是个未知数。

处理滞后的同时，随着时间的推移，放射性物质自然衰减。从2015年到2016年进行的再次检测推算得出，宫城的存放量中有超过三分之二，栃木有一半以上已低于指定标准。

环境省去年4月作出新规定，只要活度低于标准就解除指定，可以与普通垃圾一样进行处理。但是如果进行焚烧等，可能会引发居民的反对，解除指定工作没有进展。迄今为止被解除的只有山形县寒河江市、东根市及千叶市共计10吨左右。（完）