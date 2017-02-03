文科省首次开会探讨“文殊”反应堆报废制度

【共同社2月2日电】日本文部科学省2日召开“原子能施设废除措施工作组”首次会议，针对日本原子能研究开发机构旗下已经确定废除的核能设施，探讨切实推进作业所必需的制度完善事宜。政府去年12月决定报废的快中子增殖原型反应堆“文殊”（位于福井县）等是探讨对象。工作组将梳理课题与对策，努力推进废除作业，计划年内汇总讨论结果。

文科省等表示，该机构旗下的核能相关设施在日本全国有88处。“文殊”等共43处设施有的已决定废除，有的正在探讨废除事宜。废除原因包括难以符合新安全标准以及设备老化。

在会上，委员们纷纷指出“如果面临废除的设施数量如此巨大，那么（在当前机制下）就存在风险”等，认为有必要研究承担反应堆报废作业实际工作的组织体制。

工作组会议将在确保安全性的基础上，讨论旨在有效推进设施去污解体和废弃物处理的课题与措施。此外，还将商谈修改规定负责“文殊”反应堆报废作业的原子能机构业务内容的“原子能机构法”，谋求强化国家的指导监督权限。

原子能机构力争在今年4月左右，出台关于迈向“文殊”反应堆报废具体体制的计划。（完）