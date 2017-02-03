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安倍及阁僚在众院就加班时间上限与合谋罪等进行答辩

2017年02月02日

安倍及阁僚在众院就加班时间上限与合谋罪等进行答辩

安倍及阁僚在众院就加班时间上限与合谋罪等进行答辩

2月2日下午，日本首相安倍晋三在众院预算委员会会议上进行答辩。（共同社）

　　【共同社2月2日电】日本首相安倍晋三2日在众院预算委员会上，就政府考虑为加班时间设置上限并规定违反时的惩罚措施一事，称“最起码不触及工伤认定标准，努力确保健康是理所当然的”，表示将重视与工伤认定标准的一致性。法相金田胜年就新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”给出看法，认为进行电话和邮件监听的通信监听对象并不包括此种犯罪。

　　根据厚生劳动省的工伤认定标准，发病前1个月加班大约100小时或2～6个月内加班超过大约80小时是基准之一。针对这一情况，政府正在协调将加班时间上限设为月平均60小时、全年720小时，忙季允许的上限为1个月100小时。允许加班时间超过被称为“过劳死”界限的每月80小时，已有意见对此予以批评。

　　安倍还指出：“有必要从便于女性及老人活跃的观点、改善生活工作平衡的观点等来进行讨论。”

　　围绕合谋罪，法相金田明确表示：“没有考虑在进行恐怖活动等准备罪调查时实施通信监听。”不过，他还指出“根据各种犯罪和调查的实情，这是应该从是否有必要导入等观点进行探讨的课题”，暗示了将来成为通信监听对象的可能性。

　　关于恐怖活动等准备罪的处罚对象，外相岸田文雄称“不应以普通人为对象”。金田解释称：“将限定为以犯罪为目的的‘有组织犯罪团伙’。”作为例子，他列举了恐怖组织、黑社会团伙、贩毒组织。（完）

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