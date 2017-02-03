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日本长期利率创一年新高 日经指数跌破万九关口

2017年02月02日

　　【共同社2月2日电】由于市场上担心美国总统特朗普对支撑“安倍经济学”的日本央行大规模货币宽松政策持批评态度的警惕情绪升温，2日东京金融市场长期利率急剧上涨，突破0.1%，达到约一年以来的新高。日元急剧走高，日经指数大幅下跌，时隔约一周跌破19000点关口。

　　作为长期利率指标的新发10年期国债收益率一度比上一交易日上升2.5个基点至0.115%。受特朗普发言对日元贬值施加压力等因素影响，投资者预测日本央行对货币宽松政策将难以继续维持积极态度，因此国债遭到抛售。

　　1日举行的美联储议息会议后的声明未深入提及再次加息问题，这也受到市场关注。外汇市场因美联储下次加息时期变得不明朗，抛售美元买入日元的势头占据优势，日元兑美元一度上涨至112.50附近。

　　东京股市在上市公司坚挺的业绩支撑下盘初一度上涨，但午盘随着日元走高，股指跌幅迅速扩大。有券商人士指出：“对特朗普发言的担忧导致恐慌情绪蔓延。”

　　日经指数终盘报18914.58点，较上一交易日下跌233.50点，跌幅为1.22%。东证指数（TOPIX）下挫17.36点，报1510.41点，跌幅为1.14%。全天成交量约21.28亿股。（完）

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