日本民法修正案拟将男女法定结婚年龄统一成18岁

【共同社2月2日电】2日从日本政府相关人士处获悉，将成人年龄从20岁下调至18岁的《民法》修正案中还包括了将男女法定结婚年龄统一为“18岁以上（包括18岁）”的规定。二战后不久把女性结婚年龄定为“16岁以上”的规定将很有可能被修改。

法务省考虑优先通过《有组织犯罪处罚法》修正案，其中新设了改变“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”，打算推迟向本届国会提交《民法》修正案。

现行《民法》规定的男性结婚年龄为18岁以上，女性为16岁以上，且未成年人须经父母同意。国际上的男女法定结婚年龄一般相同，日本以女性身心发育较早等为由，将女性结婚年龄设得较低。明治时期的《民法》规定男性结婚年龄为17岁以上，女性为15岁以上。

不过，女性高中升学率飞跃性上升、16与17岁结婚者减少等社会状况发生变化，有意见指出已经没有与男性区别对待的合理理由。

而且，在现行制度下将成人年龄下调至18岁的话，只有女性存在成年与结婚年龄不一致而需经父母同意的情况。基于这一观点，所以认为此次在修改《民法》的同时将法定结婚年龄统一为18岁较为合适。法案获得通过后，将为普及新规而设置3年左右的过渡期。

根据厚生劳动省的人口动态调查显示，2015年进行结婚登记的约63万名女性中，16岁和17岁为1357人。

围绕结婚年龄，法制审议会（法相的咨询机构）曾于1996年提交规定“男女均为18岁”的《民法》修正案大纲，但未能实际修改法律。法制审议会在讨论下调成人年龄的最终报告书中也表明了相同的意见。

联合国消除对妇女歧视委员会批评日本现行《民法》对婚姻年龄的规定具有“歧视性”。（完）