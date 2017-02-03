安倍与美防长或确认尖阁属于安保条约适用对象

【共同社2月2日电】日本首相安倍晋三将于3日与美国国防部长马蒂斯会谈。双方拟确认中国主张拥有主权的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）属于《日美安保条约》适用对象。该条约第5条规定了美国对日本的防卫义务。会谈可能凸显在特朗普新政府下日美力争强化同盟关系的姿态也不会改变，对海洋活动趋于活跃的中国加以牵制。

这是安倍首次与特朗普政府的阁僚直接会面。会谈计划进行约1小时，在外国阁僚的礼节性拜访中，这样长的会谈时间实属罕见。由于马蒂斯被认为是“总统特朗普的代理人”，3日晚间还将举行由防卫相稻田朋美主持的晚宴。

官房长官菅义伟在2日的记者会上就预计马蒂斯会言及上述条约适用于尖阁一事表示：“不想作出预测性的评论，但将抓住各种机会进行确认。”日本政府消息人士期待地表示：“马蒂斯应该会明确表示条约适用。”

会谈中双方还将就在南海加强活动的中国的动向交换意见。安倍可能基于奥巴马前政府向现场派遣军舰的“航行自由”作战，要求美国继续发挥军事影响力。考虑对主张应针对中国采取对抗措施的马蒂斯表示支持，呼吁紧密合作。

预计为维持美军的威慑力，马蒂斯还将要求扩大防卫合作。安倍在多大程度上予以响应将是关注焦点。增加驻日美军驻留经费负担的问题可能不会成为此次会谈的议题。关于朝鲜局势，预计双方将就强化导弹防御（MD）系统达成一致。（完）