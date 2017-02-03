三菱重工为加快研发进度更换三菱飞机社长

水谷久和将就任三菱飞机新社长 图为将就任三菱飞机新社长的水谷久和。（共同社）

【共同社2月2日电】三菱重工业公司2日宣布，正在研发首款日本国产喷气式支线客机“MRJ”的子公司三菱飞机（位于爱知县丰山町）社长森本浩通（62岁）将于3月31日卸任。由于MRJ研发面临困难，分析认为实际上是引咎辞职。负责三菱重工防卫和宇宙业务的一把手、常务执行董事水谷久和（65岁）将于4月1日继任，此举旨在为加快研发进度而实施组织改革。

三菱重工2日表示，关于正在推进根本性改革的商船业务，正探讨包括设计和生产部门在内的整体业务拆分后成立子公司。考虑最早在7月底之前实施。

三菱重工在MRJ研发和商船等主要业务中陷入困境，2015财年起的三年业务计划难以完成，因此将加紧对业务进行重组，提升盈利能力。

鉴于MRJ研发进展缓慢，三菱重工去年11月设置了社长直接管理的业务推进委员会，提出作为母公司将深入参与MRJ研发的方针，但今年1月仍被迫宣布第5次推迟交付期。

三菱重工社长宫永俊一2日在公布财报的记者会上指出：“希望通过刷新人事，让大家能振作精神一起努力。”他还说：“这体现了三菱重工将举整个集团之力推进MRJ的决心。”

水谷久和毕业于名古屋大学。1975年进入三菱重工业公司。历任执行董事等，于2013年4月起出任常务执行董事。出生于三重县。（完）