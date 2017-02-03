Close

共同网

2017年02月03日 13時34分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日美首脑在华盛顿会谈后拟同乘总统专机前往佛罗里达

2017年02月02日

　　【共同社2月2日电】日美政府相关人士2日透露，两国政府正在进行协调，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普10日于华盛顿会谈后，拟一同乘坐美国总统专机“空军一号”前往南部佛罗里达州。两人将在避寒胜地棕榈滩的特朗普别墅内共进晚餐并继续会谈。还有方案建议两位首脑在佛罗里达打高尔夫球，高尔夫是两人的共同爱好。

　　日方希望此次的特别优待能有助于建立首脑间的信赖关系。据悉外国首脑搭乘美国总统专机十分罕见，首次会谈便邀请造访私人别墅也非常少见。

　　过去，时任日本首相小泉纯一郎曾于2006年与当时的美国总统乔治·布什一同乘坐空军一号，造访了田纳西州已故歌星埃尔维斯･普雷斯利（猫王）的住宅。小泉还在2003年受邀到布什位于得克萨斯州的私宅逗留了一晚。

　　据相关人士称，安倍上月28日与特朗普的电话会谈中，在华盛顿会谈后于佛罗里达再见的计划被提出来。安倍希望通过连续的会谈就日美间的经济合作进行深入讨论，同时向外界展现“不可动摇的日美同盟”。

　　在特朗普签署禁止7个伊斯兰国家国民入境的总统令遭到强烈批判的情况下，日本国内对特朗普方面的优待也出现了不安的声音，质疑安倍“如此接近（特朗普）真的没问题吗”（执政党相关人士语）。

　　安倍与特朗普去年11月在美国大选刚刚结束后于纽约的特朗普私宅会谈，并互赠高尔夫用品。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月27日详讯：美军“鱼鹰”将于下月1日在木更津驻地开始检修
  2. 2017年01月27日详讯2：APA酒店向亚冬会组委会表示会撤走书籍
  3. 2017年01月30日详讯：全日空和日航将拒绝7国乘客乘坐赴美航班
  4. 2017年01月28日福岛核事故疏散指示解除区域居民返乡率仅为13%
  5. 2017年01月30日焦点：日本警惕特朗普异次元外交手法 安倍拟灵活应对

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网