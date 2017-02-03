日美首脑在华盛顿会谈后拟同乘总统专机前往佛罗里达

【共同社2月2日电】日美政府相关人士2日透露，两国政府正在进行协调，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普10日于华盛顿会谈后，拟一同乘坐美国总统专机“空军一号”前往南部佛罗里达州。两人将在避寒胜地棕榈滩的特朗普别墅内共进晚餐并继续会谈。还有方案建议两位首脑在佛罗里达打高尔夫球，高尔夫是两人的共同爱好。

日方希望此次的特别优待能有助于建立首脑间的信赖关系。据悉外国首脑搭乘美国总统专机十分罕见，首次会谈便邀请造访私人别墅也非常少见。

过去，时任日本首相小泉纯一郎曾于2006年与当时的美国总统乔治·布什一同乘坐空军一号，造访了田纳西州已故歌星埃尔维斯･普雷斯利（猫王）的住宅。小泉还在2003年受邀到布什位于得克萨斯州的私宅逗留了一晚。

据相关人士称，安倍上月28日与特朗普的电话会谈中，在华盛顿会谈后于佛罗里达再见的计划被提出来。安倍希望通过连续的会谈就日美间的经济合作进行深入讨论，同时向外界展现“不可动摇的日美同盟”。

在特朗普签署禁止7个伊斯兰国家国民入境的总统令遭到强烈批判的情况下，日本国内对特朗普方面的优待也出现了不安的声音，质疑安倍“如此接近（特朗普）真的没问题吗”（执政党相关人士语）。

安倍与特朗普去年11月在美国大选刚刚结束后于纽约的特朗普私宅会谈，并互赠高尔夫用品。（完）