松下在印度扩大白色家电业务 与中韩企业的竞争激化

松下在印度扩大白色家电业务 图为工人正在松下的印度生产基地“Technopark”生产空调。2016年12月摄于北部哈里亚纳邦加加尔。（共同社）

【共同社加加尔2月3日电】松下公司已开始在印度扩大家电产品的业务。因业绩恶化等，日系家电厂商纷纷从印度撤出，目前开展业务的主要企业仅有松下、日立制作所和索尼三家公司。除了当地企业之外，与中国、韩国企业的价格竞争也日益激化，松下强化当地生产体制是为了扩大在这一庞大市场占有的份额。

距首都新德里约两小时车程的北部哈里亚纳邦加加尔有着松下在当地的生产基地“Technopark”，占地约30万平方米，里面的工厂正在生产空调和洗衣机。

松下将在此建设约1.4万平方米的新工厂用于生产冰箱。计划11月投产，2018年4月开始销售，加上空调和洗衣机将形成“三大白色家电”当地产销一条龙的体系。

由于印度电力情况不佳等，冰箱的普及率仅为两成左右，但随着7%左右的经济高速增长，购买人群将扩大，预计市场将以每年10%左右的速度增长。印度的冰箱以单门冰箱为主，但松下预计今后双门节能型冰箱将成为主流，将锁定3万至5万卢比（约合人民币3000～5000元）的中高级价格带。

据松下介绍，虽然印度的市场规模达1.2万亿日元（约合人民币730亿元），但冰箱市场上韩国的LG电子、三星电子以及印度的两家家电巨头目前占据九成，抢占市场并不容易。松下除在印度南部班加罗尔新设研发基地外，还将强化设计部门、推进本土化。

此外将于今年1月下旬投放14种新款洗衣机、以及空调新产品等，加强在家电市场的攻势。

Technopark厂长萨乌拉布・拉瓦特（音译）称：“如何迅速地在产品中反映本土需求十分重要。希望在印度确立品牌地位。”（完）