分析：三菱重工“背水一战”派重量级人物掌管MRJ业务

【共同社2月3日电】三菱重工业公司2日宣布，子公司三菱飞机公司（爱知县丰山町）正在研发的首款日本国产喷气式支线客机“MRJ”的业务将由母公司直接管理，母公司常务执行董事水谷久和将担任三菱飞机公司的新社长。起用统辖三菱重工主要部门之一的“重量级”干部水谷担任MRJ开发一线的一把手，可见三菱已拿出“背水一战”的姿态。

水谷将成为2008年设立的三菱飞机公司第五任社长。此前也曾发生过在机体开发和海外业务拓展上面临重大难题时更换社长的情况。MRJ因大范围更改设计而第五次推迟交货，水谷“需要发挥拉紧开发体制缰绳的作用”（相关人士语）。

水谷毕业于名古屋大学，进入三菱重工后被分配到位于名古屋市的飞机部门。他长年参与飞机引擎和火箭业务，对这些业务颇为熟悉。

目前，水谷担任三菱重工四大部门之一的“防卫和太空领域”一把手。三菱重工社长宫永俊一对其全面信任，称“水谷很适合管理凝聚组织”。

MRJ是日本战后首款螺旋桨客机“YS-11”之后日本阔别半个世纪的国产客机，不能否认存在机体开发经验不足的问题。航空经营研究所高级研究员稻垣秀夫指出：“每次推迟交货时社长就负起责任易人是无可奈何之事。”（完）