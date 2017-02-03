日本音乐著作权协会拟向乐器教室征收版权费

【共同社2月3日电】日本音乐著作权协会（JASRAC）2日透露，计划明年1月起向钢琴、吉他等乐器教室征收演奏乐曲产生的版权使用费。经营乐器教室的雅马哈音乐振兴会等多家企业当天表示将成立专门的组织磋商行业应对措施等强烈反弹，双方今后将展开讨论。

据JASRAC透露，去年4月起开设声乐课的教室已开始征收版权费。此外能够学习乐器演奏的文化中心也已开始征收。为在明年1月开始也把乐器教室纳入征收范围，JASRAC基本决定在今年7月底前向日本政府文化厅提交“版权费规程”。

征收对象为以盈利为目的持续招募学生的教室。支付方式可选择能随意使用JASRAC所管理曲目的一揽子使用合同，或是按单曲支付。关于一揽子使用合同的费用，JASRAC正在研究的方案为企业年授课收入的2.5%。

雅马哈方面援引律师的意见主张，“这可能会导致（版权费）转嫁给学生造成授课费用上浮，从而流失学生，阻碍音乐文化的发展。”

×× ××

小资料：日本音乐著作权协会是根据电视广播节目、卡拉OK、音乐会等使用形式征收乐曲版权费，并分配给作词、作曲等版权所有人的团体。在音乐版权管理领域，该协会在国内拥有压倒性的市场份额，2015年度征收额为1116亿日元（约合人民币70亿元）。（完）