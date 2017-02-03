日本将修订《观光立国推进基本计划》 重视地方魅力

【共同社2月3日电】共同社2日获悉了日本政府为2017年度至2020年度制定的《观光立国推进基本计划》修订草案。草案提出将在全国500个地区推出农山渔村体验型住宿项目，同时将充分发挥文化遗产作用设立200处观光基地。为实现全年访日游客4000万人次的目标，不仅是大城市，扩大地方的旅游接纳能力被作为重点课题。政府还将着力重振东北地区的观光，使外国住宿客增加到全年150万人次。该草案将于3月底前在内阁会议上决定。

去年3月底决定的观光战略提出了将访日游客数和旅行消费额分别提高至4000万人次和8万亿日元（约合人民币4900亿元）的目标，草案中也原封不动地加入上述目标。

修订草案强调受到海外关注的日本的自然及地方魅力是观光资源，将让游客在地方民居体验生活和农作等增加回头客，帮助提高农户等的收入。

为充分利用文化遗产价值提升地区活力，还将力推修理现场的公开展示和多语种文字解说。此外将提升国立公园的魅力，作为“国家公园”加以宣传，力争使外国游客数增加至1000万人次，达到目前的两倍以上。关于具有历史的老宅、老街等，也将做足旅游文章。

关于2020年东京奥运会和残奥会，草案强调“不能让其仅仅成为一时性的‘节日活动’”。要宣传各地的历史、饮食文化及日本动漫的魅力，并积极申办国际会议。

由于东北也有部分地区客源尚未恢复到2011年东日本大地震前的水平，计划通过加强访日推介和支持安装多语种导览显示屏等措施予以扶持。

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小资料：观光立国推进基本计划是依据2006年通过的《观光立国推进基本法》而制定的计划。第一版于2007年制定，包含访日外国游客数及消费额等目标。2012年修订为现行计划，此次将是第三版。现行计划着重突出东日本大地震的灾后重建，设定了到2016年使全年访日游客数增加至1800万人次的目标。实际数量为2015年1973.7万人次、2016年2403.9万人次，已提前完成目标。（完）