索尼2016财年前三财季净利润同比缩水八成

【共同社2月3日电】索尼公司2日披露2016财年前三财季财报，净利润为456亿日元（约合人民币28亿元），较上年同期锐减80.7%。索尼下调了预计未来市场规模缩小的电影业务市值，计入1121亿日元损失。此外，2016财年净利润预期也从原先的600亿日元下调至260亿日元，将通过出售所持股份确保盈利。

索尼副社长兼首席财务官（CFO）吉田宪一郎在东京召开记者会，表示“正在反省”电影业务的状况，但否认将退出这块业务。今后公司考虑改变运营方针，比如社长平井一夫参与在美电影业务、充分运用相关的知识产权以及将市场拓宽至中国等美国以外地区。

吉田认为，电影业务的低迷其中一个原因是过去业绩不振时期转让人气电影《蜘蛛侠》相关商品权利等，“为获取短期业绩而牺牲了长期利益”。

此次索尼方面认为电影DVD市场等将较预期提前开始萎缩，对美国索尼影视娱乐公司实施了减值损失处理。2016财年前三财季反映主营业务盈利状况的营业利润为1943亿日元，同比下滑49.8%。

去年4月的熊本地震中半导体工厂受灾也是利润缩水的原因之一，但影响程度正在减弱。前三财季销售收入为56,996亿日元，同比减少9.3%。（完）