冲绳知事赴美演讲 望特朗普改变美军基地政策 当地时间2月2日，冲绳县知事翁长雄志在美国的乔治･华盛顿大学向学生和研究人员发表演讲，望美总统特朗普改变基地政策。（共同社）

【共同社华盛顿2月3日电】为阻止美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古地区，正在美国首都华盛顿访问的冲绳县知事翁长雄志2日在乔治･华盛顿大学发表演讲，称“到今天为止冲绳的基地毫无变化地一直维持着，希望特朗普总统带来好的变化”，对修改边野古搬迁计划表示出了期待。

翁长还透露，自己在此前举行的包括特朗普在内的各国政治家等数千人出席的宾馆早餐会上与美国国务卿蒂勒森握手，并自我介绍称“我是来自日本冲绳县的翁长”。据一同出席的人士称，由于时间较短，并无时间讨论基地问题。

翁长当天分别于美国执政党共和党的4名众议员会面，传递了将阻止边野古搬迁的想法。

在该大学举行的有关冲绳问题的研讨会上，有研究人员和学生等共约100人参加。翁长表示，“冲绳所有的基地被强制接收，（美方）自己夺去之后又说因普天间机场老化要用（边野古的）土地，这算什么”，批评称美方的态度不讲理。

他还提到了美军事故和犯罪屡屡发生的现状，强调称“‘反对基地置世界和平于何地’这一事不关己的想法不能只强加给冲绳”。（完）